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Микаэль Окерфельдт признался, что его раздражает реакция на возвращение Opeth

Фронтмен шведского метал-коллектива Opeth Микаэль Окерфельдт заявил, что ему немного неприятны восторги фанатов по поводу возвращения дэт-метала в звучании предстоящего альбома группы. До этого вокалист 15 лет избегал гроула в студийных работах.

Источник: Звук

Фронтмен шведского метал-коллектива Opeth Микаэль Окерфельдт заявил, что ему немного неприятны восторги фанатов по поводу возвращения дэт-метала в звучании предстоящего альбома группы. До этого вокалист 15 лет избегал гроула в студийных работах.

В разговоре с блогером и музыкантом Олой Энглундом артист отметил, что многие поклонники пишут о его «рычащем» вокале в новом сингле Opeth «§ 1». «Да, там есть несколько криков. Круто, что это оценили. Но это немного раздражает», — уточнил Микаэль.

Исполнитель также признался, что хотел бы «потроллить» аудиторию, нарочно записав плохую пластинку со столь желанным для фанатов экстремальным вокалом. При этом Окерфельдт доволен грядущим релизом команды.

14-й лонгплей шведов The Last Will And Testament увидит свет 11 октября.