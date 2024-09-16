Микаэль Окерфельдт признался, что его раздражает реакция на возвращение Opeth

В разговоре с блогером и музыкантом Олой Энглундом артист отметил, что многие поклонники пишут о его «рычащем» вокале в новом сингле Opeth «§ 1». «Да, там есть несколько криков. Круто, что это оценили. Но это немного раздражает», — уточнил Микаэль.