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В Иркутске убрались на могилах родителей Леонида Гайдая

Установили оградку и цветник.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске привели в порядок могилы родителей Леонида Гайдая. Иова и Мария Гайдай похоронены на Маратовском кладбище. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

Житель областного центра обратился в мэрию с просьбой выделить деньги на установку ограды.

— Мы очистили тротуарную плитку и памятник от загрязнений, установили оградку с бетонированием ножек и цветник из естественного камня. Также выкорчевали пни и отсыпали могилы щебнем, — рассказали в муниципальном предприятии «Ритуал».

Родители Леонида Гайдая приехал в Иркутск в 1931 году. Прожили здесь до конца жизни. Иова Исидорович умер в 1965 года, а Мария Ивановна в 1972. В областном центре до сих пор стоит дом семьи. Находится он на улице Касьянова 35.