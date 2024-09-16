В Иркутске убрались на могилах родителей Леонида Гайдая

Родители Леонида Гайдая приехал в Иркутск в 1931 году. Прожили здесь до конца жизни. Иова Исидорович умер в 1965 года, а Мария Ивановна в 1972. В областном центре до сих пор стоит дом семьи. Находится он на улице Касьянова 35.