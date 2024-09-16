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В центре Новосибирска запретят парковку на нескольких улицах

Дорожные изменения вступят в силу с 30 сентября.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Центральном округе Новосибирска запретят парковку автомобилей на нескольких дорожных участках. Об этом в понедельник, 16 сентября сообщили в пресс-центре мэрии мегаполиса со ссылкой на управление автомобильных дорог.

Так, с 30 сентября оставлять личный транспорт будет нельзя на следующих улицах:

  • ул. Ольги Жилиной от дома № 52 на ул. Демьяна Бедного до ул. Гоголя и в обратном направлении;
  • ул. Дмитрия Шамшурина на участке от железнодорожного вокзала до ул. 1905 года и в обратном направлении;
  • ул. Некрасова от ул. Ипподромской до ул. Ольги Жилиной;
  • ул. Каинской от ул. Серебренниковской до Красного проспекта и в обратном направлении.

Как сообщается, изменения вводятся для организации эффективной уборки улично-дорожной сети.

Водителей просят быть внимательными и руководствоваться знаками.