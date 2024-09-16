К тушению крупного пожара в Крыму привлекли студентов

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в селе Кольчугино. Там загорелась сухая растительность. На место прибыли сотрудники МЧС. В связи с сильным ветром и жарой к тушению огня привлекли вертолет. Ми-8 сбросил 55 тонн воды. Ее берут из реки Западный Булганак. Сначала сообщалось, что площадь возгорания составила 15 гектаров. Далее она увеличилась до 23. Далее в пресс-службе ГУ МЧС по РК сообщили, что вертолет осуществил 20 сливов. В общей сложности было сброшено 100 тонн воды. Всего к ликвидации возгорания привлекли более 200 человек и 50 единиц техники. Позднее стало известно, что пожар локализовали.