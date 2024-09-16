На севере Крыма будут стрелять

«18 сентября 2024 года на территории населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск пройдут плановые учения силовых структур», — написал он.
Власти призывают жителей сохранять спокойствие, не прерывать своих занятий и работ.
Ранее в соседнем Красноперекопском районе проходили учения военных со стрельбами в районе села Рисовое.
Учения в целях обеспечения безопасности регулярно проходят в Крыму и Севастополе. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях граждан предупреждают власти.