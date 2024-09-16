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На севере Крыма будут стрелять

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. В городе Армянск на севере Крыма в среду пройдут плановые учения силовых структур. Об этом в своем Telegram-канале предупреждает глава администрации Василий Телиженко.

Источник: РИА "Новости"

«18 сентября 2024 года на территории населенных пунктов муниципального образования городской округ Армянск пройдут плановые учения силовых структур», — написал он.

Власти призывают жителей сохранять спокойствие, не прерывать своих занятий и работ.

Ранее в соседнем Красноперекопском районе проходили учения военных со стрельбами в районе села Рисовое.

Учения в целях обеспечения безопасности регулярно проходят в Крыму и Севастополе. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях граждан предупреждают власти.

учения