Поделки из бумаги, текстиля и природных материалов, доступные и взрослым, и детям

это способ проявить креативность и сделать что-то уникальное. Неважно, о чем идет речь: декор для дома, подарки близким или просто способ развлечь себя в свободное время. «Газета.Ru» разбиралась, в чем польза изготовления вещей и украшений своими руками, а также собрала идеи и пошаговые инструкции по созданию поделок.