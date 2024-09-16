Грозы, усиление ветра и формирование смерчей прогнозируют в Сочи

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» прогнозируют ухудшение погоды. Грозы и усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду ожидаются в период с 15 до 17 часов 16 сентября и в течение суток 17 сентября. Кроме того, могут образовываться смерчи.