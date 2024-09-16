Грозы, усиление ветра и формирование смерчей прогнозируют в Сочи

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» прогнозируют ухудшение погоды. Грозы и усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду ожидаются в период с 15 до 17 часов 16 сентября и в течение суток 17 сентября. Кроме того, могут образовываться смерчи.
«Утром и днем 17 сентября 2024 года на участке от Магри до Веселого имеется опасность формирования смерчей над морем», — сообщили в МЧС России по Краснодарскому краю.
В мэрии Сочи отметили, что все службы курорта работают в усиленном режиме. За ситуацией следит оперативный штаб.
Жителей и гостей Сочи просят воздержаться от отдыха у воды, не парковаться под деревьями и рекламными конструкциями, а также соблюдать осторожность. В случае возникновения ЧС необходимо набрать с мобильного номер 112.
Ранее сообщалось, что на пляжах Сочи запретили купание из-за шторма.