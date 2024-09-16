«Вижу эмоции и мимику людей»: паралимпиец из Бурятии смог восстановить зрение с помощью укола за 49 млн рублей

— Но самое приятное, что я увидел любимую жену! Мы познакомились с Сарданой в 2017 году через соцсети. Я как смог разглядывал ее фото, увеличивал их многократно, и написал ей первым. Общался с помощью голосового помощника в телефоне. А когда встретились, я делал вид, что у меня все в порядке со зрением. Однако она все равно узнала о болезни. Но все равно осталась со мной! Мы поженились и у нас родились две дочери. Сейчас им 3 и 2 года.