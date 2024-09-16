Частные земли в дендросаде вернули омичам

На рассмотрении суда пока находится еще один иск прокуратуры — об истребовании восьми земельных участков площадью более 22 тыс. кв. м, Они находятся в зоне санитарной охраны месторождения минеральных вод, используемых санаторием «Омский». Там построены автомобильная мойка, гастро-паб и касса "Парка на Кольцевой.