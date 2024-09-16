Частные земли в дендросаде вернули омичам

Арбитражный суд Омской области вынес решение по резонансному делу о землях дендрологического сада имени Г. И. Гензе и территории возле сквера «Старозагородная роща».
Напомним, изъятия пяти участков потребовала прокуратура. В суде рассматривалось два исковых заявления. Общая площадь участков в границах улиц Красный Путь — Березовая — 2-я Кольцевая составила более 24 тыс. кв. м.
В ходе проверки земельного законодательства надзорный орган выяснил, что участки были предоставлены владельцам незаконно. Суд с мнением прокуратуры согласился, участки вернулись в госсобственность.
На рассмотрении суда пока находится еще один иск прокуратуры — об истребовании восьми земельных участков площадью более 22 тыс. кв. м, Они находятся в зоне санитарной охраны месторождения минеральных вод, используемых санаторием «Омский». Там построены автомобильная мойка, гастро-паб и касса "Парка на Кольцевой.