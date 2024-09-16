Gone.Fludd раскрыл дату выхода альбома Fluddality

Музыкант упоминал пластинку еще в 2021-м. В студийник войдут 15 песен, в том числе фиты с CAKEBOY, Lovv66, IROH и девушкой Gone.Fludd, бывшей участницей группы SEREBRO — Tanya Tekis. Кроме того, в треклисте можно заметить уже знакомую слушателям композицию «Ути-пути», записанную совместно с ЛСП.