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Gone.Fludd раскрыл дату выхода альбома Fluddality

Работа станет первым полноформатником артиста за четыре года.

Источник: Звук

Работа станет первым полноформатником артиста за четыре года.

Музыкант упоминал пластинку еще в 2021-м. В студийник войдут 15 песен, в том числе фиты с CAKEBOY, Lovv66, IROH и девушкой Gone.Fludd, бывшей участницей группы SEREBRO — Tanya Tekis. Кроме того, в треклисте можно заметить уже знакомую слушателям композицию «Ути-пути», записанную совместно с ЛСП.

20 сентября исполнитель также отправится в тур по 26 городам России вместе с CAKEBOY.

Ранее стало известно, что увидит свет еще один посмертный альбом хип-хоп-артиста YUNG TRAPPA.