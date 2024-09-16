124 часа солнца в Петербурге. Чем удивила погода в первой половине сентября

Взяв разгон с первых чисел, сентябрь набирал тепло в первой декаде и только на пять десятых градуса отстал от рекорда 1938 года. На этом потепление не закончилось. В первой половине второй декады температура начала ставить рекорд за рекордом. В итоге сентябрь выдал такую среднюю температуру за первую половину месяца (19,9 градуса), что она более чем на два градуса превышает прежние максимумы. На второе место опустился показатель 1938 года (17,5 градуса), затем, с отставанием почти на 3 градуса, идут 1955 и 2023 годы (17,0 градуса).