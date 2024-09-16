124 часа солнца в Петербурге. Чем удивила погода в первой половине сентября

Взяв разгон с первых чисел, сентябрь набирал тепло в первой декаде и только на пять десятых градуса отстал от рекорда 1938 года. На этом потепление не закончилось. В первой половине второй декады температура начала ставить рекорд за рекордом. В итоге сентябрь выдал такую среднюю температуру за первую половину месяца (19,9 градуса), что она более чем на два градуса превышает прежние максимумы. На второе место опустился показатель 1938 года (17,5 градуса), затем, с отставанием почти на 3 градуса, идут 1955 и 2023 годы (17,0 градуса).
Если брать температуру за весь месяц, лидирует сейчас сентябрь 2023 года — благодаря аномально теплой третьей декаде.
«А в этом году такой отрыв температуры в три градуса является серьёзным запасом для сентября 2024 года в борьбе за первое место с прошлым годом. Но определяющей станет предстоящая третья декада, рассчитать среднюю температуру которой пока затруднительно», — отмечает Колесов.
Количество осадков за последние пять дней не изменилось и остаётся на уровне 9% от нормы. Но до рекорда далеко. В 1999 году в первой половине сентября выпало 0,0 мм, в 2014 году — всего 1,5 мм дождя.
«Что будет по итогам всего месяца рассчитать тоже невозможно, смотря какие дожди смогут к нам прорваться. Но шансы стать одним из самых сухих сентябрей в этом году ещё есть».
Поскольку антициклон продолжает устойчиво стоять над европейской частью России, солнце радует нас. Первая половина этого сентября стала самой солнечной в истории наблюдений, то есть как минимум за последние 60 лет (124 часа). Для сравнения, в 1967 году солнце в первой половине месяца светило только 118 часов, а в прошлом году всего 103 часа.