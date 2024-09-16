В Екатеринбурге скверу на Вторчермете присвоили имя Бориса Рыжего

Сквер проходит вдоль ул. Титова от ул. Братской до ул. Ферганской. В мае этого года предложение о переименовании одобрила комиссия по топонимике, идею выдвинула инициативная группа. На ул. Титова, 44 находится дом, где провел свое детство поэт Борис Рыжий, там установлена памятная табличка.
Напомним, в сквере на ул. Титова планируют провести реконструкцию, поставить памятник уральскому поэту, обустроить фан-зону со столом, на котором написаны стихи. Там появятся детская площадка, кафе, а на асфальт нанесут стихи так, чтобы они проявлялись во время дождя.