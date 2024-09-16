В Ставропольском и Сызранском районах отключат свет 17 и 18 сентября

17.09.2024 года с 10−00 до 11−00 и с 15−00 до 16−00 по 30 мин (местного времени):
Ставропольский район:
с. Верхнее Санчелеево (полностью);
17.09.2024 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Верхнее Санчелеево (ул. Вечканова, ул. Ведяшева, ул. Советская).
18.09.2024 года с 12−00 до 16−00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новая Рачейка (ул. Юбилейная, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Ленина, ул. Крестьянская, ул. Западная, ул. Новостроящаяся, ул. Центральная, ул. Луговая, ул. Новая Сызранка);
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал «Россети Волга» — «Самарские РС» приносит извинения за временные неудобства.