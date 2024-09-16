Отопительный сезон начался в Екатеринбурге

«К концу недели мы ожидаем похолодание, и подключение начнется более активно», — передает слова Гейко «ФедералПресс».
Гейко заявил, что в случае аварий или срыва сроков можно обращаться в управляющие компании или ТСЖ, а также в центральную диспетчерскую службу. «Так называемые пусковые повреждения мы имеем каждый год, этого не избежать», — добавил чиновник.
Традиционно первыми к теплу будут подключать школы, детские сады и больницы. С графиком подачи тепла в жилфонде можно ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга.