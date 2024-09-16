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Отопительный сезон начался в Екатеринбурге

В Екатеринбурге начался отопительный сезон. Об этом заявил вице-мэр Владимир Гейко.

«К концу недели мы ожидаем похолодание, и подключение начнется более активно», — передает слова Гейко «ФедералПресс».

Гейко заявил, что в случае аварий или срыва сроков можно обращаться в управляющие компании или ТСЖ, а также в центральную диспетчерскую службу. «Так называемые пусковые повреждения мы имеем каждый год, этого не избежать», — добавил чиновник.

Традиционно первыми к теплу будут подключать школы, детские сады и больницы. С графиком подачи тепла в жилфонде можно ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга.

ЖКХ