Масочный режим ввели во всех медучреждениях Самарской области с 16 сентября

С понедельника, 16 сентября 2024 года, в Самарской области во всех учреждениях здравоохранения ввели строгий масочный режим. Об этом сообщили на заседании регионального правительства.
Теперь во всех поликлиниках и других медицинских организациях является обязательным ношение масок. Их должны выдавать в самих учреждениях здравоохранения. Масочный режим ввели в связи с ростом заболеваемости.
Во время встречи обсудили и резкий рост заболеваемости ОРВИ. В рамках мероприятий по профилактике ОРВИ и коронавируса планируется в срочном порядке закупить тесты для диагностики, в первую очередь для скорой медицинской помощи.
Сейчас вакцинация уже идет полным ходом. Завершить прививочную компанию против гриппа должны в регионе до 31 декабря.