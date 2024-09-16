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Масочный режим ввели во всех медучреждениях Самарской области с 16 сентября

В Самарской области во всех учреждениях здравоохранения необходимо снова носить маски в обязательном порядке.

Источник: Комсомольская правда

С понедельника, 16 сентября 2024 года, в Самарской области во всех учреждениях здравоохранения ввели строгий масочный режим. Об этом сообщили на заседании регионального правительства.

Теперь во всех поликлиниках и других медицинских организациях является обязательным ношение масок. Их должны выдавать в самих учреждениях здравоохранения. Масочный режим ввели в связи с ростом заболеваемости.

Во время встречи обсудили и резкий рост заболеваемости ОРВИ. В рамках мероприятий по профилактике ОРВИ и коронавируса планируется в срочном порядке закупить тесты для диагностики, в первую очередь для скорой медицинской помощи.

Сейчас вакцинация уже идет полным ходом. Завершить прививочную компанию против гриппа должны в регионе до 31 декабря.

медицина