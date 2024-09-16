Ракова открыла второй центр женского здоровья в Москве

«В рамках внедрения в Москве нового стандарта акушерско-гинекологической помощи мы запускаем новый центр женского здоровья. Мы создаем сеть клиник, которые специализируются исключительно на оказании помощи женщинам. В комфортных, современных условиях мы оказываем здесь весь спектр необходимых медицинских услуг: это и диагностика, и профилактика, и лечение, и сопровождение беременности. Я надеюсь, что уже к концу следующего года 22 центра женского здоровья будут принимать москвичек. Всего мы планируем создать их около 30 по всему городу», — сказала Ракова, которую цитирует пресс-служба.
Уточняется, что центр начнет прием пациентов 23 сентября. «В центре будут вести прием не только акушеры-гинекологи, но и эндокринологи, психологи и терапевты. Он оснащен современным оборудованием: здесь можно будет сделать УЗИ, маммографию, а также посетить кабинет патологии шейки матки: в нем опытные специалисты смогут на ранних стадиях выявлять различные заболевания, в том числе онкологические. Кроме того, при необходимости врачи центра смогут проводить небольшие оперативные вмешательства», — пояснили в пресс-службе.