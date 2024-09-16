Директором депархитектуры и градостроительства стал главный архитектор Омска

«Теперь руководитель департамента архитектуры и градостроительства будет в полной мере отвечать за решение сложных юридических и организационных вопросов в сфере землепользования и застройки, а также за формирование единого архитектурного стиля Омска, — прокомментировал решение Шелест. — Уверен, что данное решение поддержат и представители профессионального сообщества, и застройщики, и общественники».