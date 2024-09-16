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Директором депархитектуры и градостроительства стал главный архитектор Омска

Кадровое решение прокомментировал мэр Сергей Шелест.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 17 сентября, мэр города Сергей Шелдест рассказал о нововведениях в структуре департамента архитектуры и градостроительства Омска. Теперь его возглавит главный архитектор города Роман Вробьев — он будет совмещать две должности.

«Теперь руководитель департамента архитектуры и градостроительства будет в полной мере отвечать за решение сложных юридических и организационных вопросов в сфере землепользования и застройки, а также за формирование единого архитектурного стиля Омска, — прокомментировал решение Шелест. — Уверен, что данное решение поддержат и представители профессионального сообщества, и застройщики, и общественники».

Должность главы депархитектуры оставалась вакантной с апреля, после того как прежний руководитель Ирина Гаак ушла в декретный отпуск.

В новый статус Роман Воробьев вступит завтра, 17 сентября.