Директором депархитектуры и градостроительства стал главный архитектор Омска

Сегодня, 17 сентября, мэр города Сергей Шелдест рассказал о нововведениях в структуре департамента архитектуры и градостроительства Омска. Теперь его возглавит главный архитектор города Роман Вробьев — он будет совмещать две должности.
«Теперь руководитель департамента архитектуры и градостроительства будет в полной мере отвечать за решение сложных юридических и организационных вопросов в сфере землепользования и застройки, а также за формирование единого архитектурного стиля Омска, — прокомментировал решение Шелест. — Уверен, что данное решение поддержат и представители профессионального сообщества, и застройщики, и общественники».
Должность главы депархитектуры оставалась вакантной с апреля, после того как прежний руководитель Ирина Гаак ушла в декретный отпуск.
В новый статус Роман Воробьев вступит завтра, 17 сентября.