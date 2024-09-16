В Ростове-на-Дону планируют создать технопарк радиоэлектроники

В 2024 году в Ростове-на-Дону должны начать создание технопарка радиоэлектроники на базе ГК «Бештау». Резидентами этой площадки уже хотят стать пять компаний, занимающихся производством контроллеров, печатных плат, станков с ЧПУ и гражданских БПЛА, рассказал министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев.