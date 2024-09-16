В Ростове-на-Дону планируют создать технопарк радиоэлектроники

В 2024 году в Ростове-на-Дону должны начать создание технопарка радиоэлектроники на базе ГК «Бештау». Резидентами этой площадки уже хотят стать пять компаний, занимающихся производством контроллеров, печатных плат, станков с ЧПУ и гражданских БПЛА, рассказал министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев.
— Новый технопарк станет готовой производственной площадкой для бизнеса, поможет привлечь в регион инвестиции и создаст новые рабочие места, — отметил Андрей Савельев.
Основная задача технопарка — развитие электронной промышленности до 2030 года.
Отметим, создание новой промышленной территории стало возможным благодаря участию донских управленцев в вебинарах методической программы Минпромторга России.
Команда из Ростовской области работала над проектом в течение трех месяцев. Группу сопровождали эксперты-координаторы — практики, имеющие опыт в создании и развитии технопарков.
По итогам напряженной работы проект был завершен. Теперь его готовы представить экспертной комиссии в Новосибирске 19 сентября. Финальная защита состоится в Ставропольском крае в рамках форума InRussia 17−18 октября.