Почти 30% челябинцев задумываются о смене места работы

Новый опрос провели среди жителей Челябинской области. У респондентов спросили, хотят ли они поменять место работы, и если да, то когда для этим лучше заняться.
Информацией о результатах опроса по Челябинской области поделилось издание URA.RU. Само исследование проводили аналитики сайта по поиску работы «Зарплата.ру».
Как сообщается, 28%, то есть больше четверти, от числа опрошенных пользователей хотели бы поменять место работы в ближайшее время, а именно осенью этого года. Две трети людей от этого количества считают, что никаких проблем с поиском работы и дальнейшим трудоустройством у них возникнуть не должно.
Около 20% респондентов отметили, что в данный момент выбор отсутствует, потому лучше перенести смену рабочего места на весну 2025 года. Около одной двадцатой от числа опрошенных (примерно 5%) считают, что сейчас работа есть только для представителей определённых профессий. Менять место работы они не планируют. 12% респондентов уверены, что смогут найти место работы в любое время года.
В списке самых популярных для трудоустройства среди пользователей оказались вакансии для рабочего персонала, сферы услуг и промышленности. Меньше всего энтузиазма респонденты проявили в отношении сфер маркетинга, бухгалтерии и юриспруденции.