Почти 30% челябинцев задумываются о смене места работы

Как сообщается, 28%, то есть больше четверти, от числа опрошенных пользователей хотели бы поменять место работы в ближайшее время, а именно осенью этого года. Две трети людей от этого количества считают, что никаких проблем с поиском работы и дальнейшим трудоустройством у них возникнуть не должно.