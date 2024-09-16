СК России возбудил уголовные дела после нападения ученика в школе в Челябинске

В Челябинске 13-летний ученик коррекционной школы напал на одноклассников. По данным Shot, металлодетектор в школе был отключен, а охранница на входе не заметила ничего подозрительного — и пропустила школьника с молотком, ножом и муляжом пистолета в рюкзаке. На первом уроке он набросился на одноклассников. Пострадали четыре человека: две девочки, мальчик и учительница, которая пыталась остановить подростка. Его задержали и доставили в психоневрологический диспансер. СК возбудил уголовное дело по статьям об организации убийства и халатности.