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В зону СВО из Иркутской области доставили аппарат дл лечения ран

В военном госпитале оперирует экс-министр здравоохранения.

Источник: Комсомольская правда

Из Иркутской области в зону проведения СВО доставили уникальный аппарат, который помогает лечить раны. С помощью новой оборудования операции проводит экс-министр здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном отделении Народного фронта.

Алексей Шелехов работает в военном госпитале в ЛНР, помогает лечить бойцов. До этого работал в эвакуационном госпитале. Новое оборудование называется «Вит Ультра» и стоит 550 тысяч рублей. Лечение с ним будет протекать без осложнений. Рана быстро очищается за счет поступления лекарства и затягивается без перевязок.

— «Вит Ультра» помогает очищать раны в среднем за 5−8 дней, что значительно отличает метод от стандартных перевязок, где лечебный процесс может достигать 30 дней, — рассказывает Алексей Шелехов.

В дальнейшем планируют поставлять расходные материалы, которые необходимы для пользования оборудованием.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье 67 многодетных семей за прошедшие 12 лет получили новые «Газели».