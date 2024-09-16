В зону СВО из Иркутской области доставили аппарат дл лечения ран

Алексей Шелехов работает в военном госпитале в ЛНР, помогает лечить бойцов. До этого работал в эвакуационном госпитале. Новое оборудование называется «Вит Ультра» и стоит 550 тысяч рублей. Лечение с ним будет протекать без осложнений. Рана быстро очищается за счет поступления лекарства и затягивается без перевязок.