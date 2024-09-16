Лучшие фото 16 сентября

Песчаные отмели на реке Солимоэс в Манакапуру в бразильском штате Амазонас. С мая по август ряд ключевых сельскохозяйственных регионов Бразилии, производящих около трети мирового объема кофе, столкнулись с мощнейшей с 1981 года засухой.
Беспилотник летит в небе недалеко от границы Израиля и Ливана на израильской стороне. БПЛА был запущен в сторону Израиля из Ливана.
Эстонский спортсмен Яан Роозе идет по слэклайну по мосту через Босфор в Стамбуле. Канатоходец Яан Роозе — трехкратный чемпион мира и обладатель множества мировых рекордов.
Мужчина учит девочку ловить рыбу на набережной Амадор в Панаме. Официальное название панамской столицы — Нуэстра-Сеньора-де-ла-Асунсьон-де-Панама. Население города — 1,3 млн человек, он расположен у входа Панамского канала в Тихий океан. Панама — политический, административный и культурный центр страны.
Модели на показе одежды «Длинная мода» на IX арктическом фестивале «Териберка» в Мурманской области. Год от года фестиваль меняется и трансформируется вместе с самой Териберкой. В этом году концепция события позволила северянам и гостям области по-новому взглянуть на уже полюбившееся многим мероприятие.
Корвет «Резкий» производит постановку пассивной помехи во время показных комплексных учений с участием кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая в рамках СКШУ «Океан-2024» в Японском море.
Всадник на лошади в окружении ликующей толпы во время традиционного «Халео» — гарцевания лошадей под музыку — на фестивале Святого Николая в испанском Меркадале.
Круизный лайнер Ambition прибыл в британский порт Тайн. Судно было спущено на воду в 1999 году. После этого сменило нескольких владельцев и названий. Длина корабля составляет 216 метров. Фешенебельный лайнер может вместить до 1727 пассажиров, а его команда составляет 670 человек.