Лучшие фото 16 сентября

Модели на показе одежды «Длинная мода» на IX арктическом фестивале «Териберка» в Мурманской области. Год от года фестиваль меняется и трансформируется вместе с самой Териберкой. В этом году концепция события позволила северянам и гостям области по-новому взглянуть на уже полюбившееся многим мероприятие.