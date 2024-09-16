Олбани
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге ушел из жизни заслуженный тренер РСФСР по боксу Олег Кузьмин

За свою долгую карьеру он поработал с разными сборными города.

На 80-м году жизни скончался заслуженный тренер РСФСР по боксу Олег Кузьмин, рассказали в пресс-службе комитета по физической культуре и спорту Петербурга.

За свою долгую карьеру спортсмен поработал с разными сборными города, возглавил команду Сейшельских островов. Он до последних дней был предан боксу.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким и многочисленным ученикам Олега Петровича. Светлая память…

Пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга

Ранее на Piter.TV: скончался бывший глава комитета по транспорту Петербурга Александр Дацюк.

Фото: пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга.