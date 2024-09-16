В Петербурге ушел из жизни заслуженный тренер РСФСР по боксу Олег Кузьмин

На 80-м году жизни скончался заслуженный тренер РСФСР по боксу Олег Кузьмин, рассказали в пресс-службе комитета по физической культуре и спорту Петербурга.
За свою долгую карьеру спортсмен поработал с разными сборными города, возглавил команду Сейшельских островов. Он до последних дней был предан боксу.
Выражаем искренние соболезнования родным, близким и многочисленным ученикам Олега Петровича. Светлая память…
Ранее на Piter.TV: скончался бывший глава комитета по транспорту Петербурга Александр Дацюк.
Фото: пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга.