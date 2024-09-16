Именем ученого из Таганрога назвали безымянную гору в Северной Осетии

Именем Анатолия Каляева — выдающегося ученого и почетного гражданина Таганрога — назвали гору на территории Республики Северная Осетия — Алания. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
В документе говорится, что наименование присвоили по предложению республиканского парламента Северной Осетии — Алании. Гора «Академика Каляева» находится в пределах Главного Кавказского хребта, ее высота составляет 3221 метр.
Напомним, Анатолий Каляев (1922−2004) — Заслуженный деятель науки и техники России, доктор технических наук, академик РАН, Герой Социалистического Труда, участник Великой Отечественной войны. С 1985 года — Почетный гражданин Таганрога.
Был отмечен орденом Ленина, четырьмя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Ленинграда» и другими наградами.
Анатолий Каляев оказался в Таганрогском радиотехническом институте после Великой Отечественной войны, окончания института и защиты кандидатской диссертации.
Он преподавал и вел исследовательскую работу по вычислительной технике. Был доцентом, профессором, заведующим кафедрой вычислительной техники, проректором по научной работе. Защитил докторскую диссертацию, и с 1968 по 1986 годы был ректором ТРТИ.
Каляевым были основаны ОКБ «Миус» и НИИ многопроцессорных вычислительных систем. Основные направления научных исследований эксперта — суперкомпьютеры с массовым параллелизмом, нейрокомпьютеры и нейропроцессорные системы.