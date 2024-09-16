SEVENTEEN выпустят мини-альбом Spill the Feels 14 октября

Группа также опубликовала тизер к студийнику. В нем показана мрачная станция метро, где на рекламном экране горит надпись: «I Felt Helpless» («Я чувствовал себя беспомощным»). Затем фраза преобразовывается в «Spill the Feels», а камера начинает двигаться в сторону солнечного света.