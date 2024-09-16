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Синоптики прогнозируют в Татарстане похолодание до +18 градусов в конце недели

Завтра в Казани осадки не ожидаются.

Сейчас в Олбани: +18° 2 м/с 73% 764 мм рт. ст. +18°
Источник: Город Казань.KZN.RU

На этой неделе в Татарстане сохранится теплая погода с температурами на 5−7 градусов выше нормы. Однако в пятницу и последующие дни синоптики прогнозируют похолодание и небольшой дождь.

Завтра, 17 сентября, в Казани будет малооблачно, осадки не ожидаются. Ветер восточный со скоростью 3−8 м/с. Ночью столбики термометров покажут +10..+12 градусов, в низких местах +7..+9 градусов. Днем потеплеет до +23..+25 градусов.

В ближайшие три дня, 17—19 сентября, в республике в ночные и утренние часы местами прогнозируется туман. Днем воздух прогреется до +20..+25 градусов. Предстоящей ночью ожидается +4..+9 градусов, а на западе региона — до +12 градусов. 18 и 19 сентября минимальные температуры воздуха в республике составят +6..+12 градусов, а в восточных и южных районах ожидается похолодание до 0 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в конце недели дневные температуры понизятся до +18..+23 градусов. Также в отдельных районах возможен небольшой дождь.