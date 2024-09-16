Синоптики прогнозируют в Татарстане похолодание до +18 градусов в конце недели

В ближайшие три дня, 17—19 сентября , в республике в ночные и утренние часы местами прогнозируется туман. Днем воздух прогреется до +20..+25 градусов. Предстоящей ночью ожидается +4..+9 градусов, а на западе региона — до +12 градусов. 18 и 19 сентября минимальные температуры воздуха в республике составят +6..+12 градусов, а в восточных и южных районах ожидается похолодание до 0 градусов.