Синоптики прогнозируют в Татарстане похолодание до +18 градусов в конце недели

На этой неделе в Татарстане сохранится теплая погода с температурами на 5−7 градусов выше нормы. Однако в пятницу и последующие дни синоптики прогнозируют похолодание и небольшой дождь.
Завтра, 17 сентября, в Казани будет малооблачно, осадки не ожидаются. Ветер восточный со скоростью 3−8 м/с. Ночью столбики термометров покажут +10..+12 градусов, в низких местах +7..+9 градусов. Днем потеплеет до +23..+25 градусов.
В ближайшие три дня,
По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в конце недели дневные температуры понизятся до +18..+23 градусов. Также в отдельных районах возможен небольшой дождь.