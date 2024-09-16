«Вопрос наказов возведен в ранг законов»: Александр Ищенко подвел предварительные итоги года

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко рассказал о предварительных итогах исполнения наказов избирателей в этом году. Прошлой осенью во время выборов в донской парламент депутаты получили большое количество самых разнообразных наказов. Часть из них выполнили сразу после избрания.
«ДЕПУТАТЫ ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА — ЛЮДИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ».
Еще часть взяли в работу. За этот год за счет средств резервного фонда Правительства области было исполнено более 800 наказов. Больше половины из них представлено в сфере образования.
— Депутаты донского парламента — люди ответственные перед своими избирателями, и поэтому вопрос наказов у нас возведен в ранг закона, исполнение которого контролируется постоянно. Масштабные наказы, такие как строительство школ, больниц, дорог, капитальный ремонт детских садов, поликлиник — это то, что требует значительных финансовых ресурсов, поэтому они включены в бюджет на ближайшие три года. По отдельным наказам, которые предусматривают значительные проектные работы и которые пока не попали в бюджет, мы прорабатываем вместе с Правительством области сроки, когда они могут быть исполнены до конца нашего действующего созыва , — прокомментировал спикер Законодательного Собрания Александр Ищенко.
По словам председателя донского парламента, сегодня 31 масштабный наказ уже исполнен. 194 включили в бюджет и обеспечили финансирование в сумме почти 15 млрд рублей.
РЕШАЛИ ЛОКАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.
При этом в каждом районе области существуют проблемы, которые можно оперативно решить, если найти требуемый не столь большой объем финансирования. Тогда на помощь приходят средства резервного фонда Правительства Ростовской области. С этого года на исполнение наказов каждый парламентарий может направить 5 млн рублей. Александр Валентинович уточнил, что в сентябре депутаты завершают работу с частными наказами.
— Речь идет о самых разнообразных обращениях избирателей, связанных с работой школ, детских садов, поликлиник, больниц, домов культуры, библиотек, коммунального хозяйства, благоустройства. Где-то была приобретена мебель для недавно отремонтированных спален в детском саду. Где-то, конкретно в Ростове, в один из колледжей приобретен специальный 3D принтер. Где-то нужно было пробрести оборудование для школьного хора, где-то нужно было провести ремонт в актовом зале. Все эти задачи, которые ставили перед нами избиратели на нынешний 2024 год, практически полностью выполнены, — сказал Александр Ищенко.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА — В ПРИОРИТЕТЕ.
Всего за текущий год за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области было исполнено более 800 наказов. Больше половины из них представлено в сфере образования — 192 школы и 185 детских сада получили почти 137 млн рублей на свои нужды.
Например, для детского сада № 13 «Солнышко» Кашарского района приобретено игровое оборудование, для Центра творчества детей и молодежи Аксайского района — оборудование для секции беспилотной авиации, для школы № 17 Белокалитвинского района — комплект детской казачьей формы.
Были у избирателей пожелания, касающиеся сферы здравоохранения. В данном случае было приобретено оборудование и инвентарь на сумму, превышающую 50 миллионов рублей. Его передали в 68 больниц и в 13 поликлиник.
В сфере культуры исполнено 134 наказа на общую сумму 44,7 млн рублей. В сфере соцзащиты населения закуплена мебель, оборудование и медицинские аппараты для центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, а также для реабилитационного центра для детей-инвалидов в Ростове.
— Таким образом, депутаты Законодательного Собрания при реализации наказов избирателей руководствуются, прежде всего, социальной значимостью тех проблем, которые нужно решать. Именно социальная сфера находится в приоритете — школы, детские сады, поликлиники, больницы, библиотеки, дома культуры, — сказал Александр Ищенко.
Также спикер донского парламента отметил, что на социальные нужды было направлено более 80 процентов тех расходов, которые финансирует областной бюджет.