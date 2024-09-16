«Вопрос наказов возведен в ранг законов»: Александр Ищенко подвел предварительные итоги года

— Депутаты донского парламента — люди ответственные перед своими избирателями, и поэтому вопрос наказов у нас возведен в ранг закона, исполнение которого контролируется постоянно. Масштабные наказы, такие как строительство школ, больниц, дорог, капитальный ремонт детских садов, поликлиник — это то, что требует значительных финансовых ресурсов, поэтому они включены в бюджет на ближайшие три года. По отдельным наказам, которые предусматривают значительные проектные работы и которые пока не попали в бюджет, мы прорабатываем вместе с Правительством области сроки, когда они могут быть исполнены до конца нашего действующего созыва , — прокомментировал спикер Законодательного Собрания Александр Ищенко.