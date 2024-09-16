На севере Иркутской области начался отопительный сезон

Топливно-энергетические ресурсы планируют полностью завезти в Мамско-Чуйский и Бодайбинский районы до 1 октября. Они необходимы для прохождения отопительного сезона в 2024—2025 году. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— Приангарье подходит к началу отопительного периода. Сейчас пристальное внимание уделяется северным районам, куда осуществляется Северный завоз по воде. Не секрет, что в этом году завоз сопряжён с рядом сложностей, в том числе связанных с логистикой и проблемами управленческого характера на уровне муниципального образования в Мамско-Чуйском районе. В ежедневном режиме контролируем движение груза по железной дороге и водному пути, — рассказал министр жилищной политики и энергетики региона Анатолий Никитин.
В Бодайбинский район доставили почти 49 тысяч тонн угля, это 92% от необходимой нормы. В Мамско-Чуйский район планируют поставить более 17,5 тысяч тонн угля, сейчас отгружено 14 тысяч тонн. Также туда завезут 9,6 тысяч тонн щепы.
На 16 сентября тепло появилось лишь в Катангском районе. Напомним, отопление подключают лишь после того, как температура воздуха не прогревается выше +8 градусов в течении пяти дней подряд.
В остальных районах уже завершают подготовительные мероприятия, формируют запасы топлива. В каждом муниципальном образовании есть комиссия, которая отвечает за подготовку и прохождение отопительного периода.
Напомним, в Иркутске тепло появится с 18 сентября. Сначала подключат социальные объекты, а после жилые дома.
Также мэр Иркутска Руслан Болотов прокомментировал ситуацию с частным отключением горячей воды. Все работы необходимы были для того, чтобы во время холодов в областном центре не произошло никаких ЧП. Сократить сроки проведения ремонтных работ гипотетически можно, но это крайне негативно бы сказалось на тепло- и водоснабжении. На данный момент все подготовительные работы уже подходят к концу.