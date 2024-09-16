На севере Иркутской области начался отопительный сезон

— Приангарье подходит к началу отопительного периода. Сейчас пристальное внимание уделяется северным районам, куда осуществляется Северный завоз по воде. Не секрет, что в этом году завоз сопряжён с рядом сложностей, в том числе связанных с логистикой и проблемами управленческого характера на уровне муниципального образования в Мамско-Чуйском районе. В ежедневном режиме контролируем движение груза по железной дороге и водному пути, — рассказал министр жилищной политики и энергетики региона Анатолий Никитин.