Олбани
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратуру Колосовского района возглавил новый прокурор

Им назначен Дмитрий Шалюк.

Источник: Комсомольская правда

В прокуратуре Омской области сообщили о новых назначениях в Колосовском районе Омской области. Районным прокурором назначен Дмитрий Шалюк.

Его уже представили коллективу и местным чиновникам. 34-летний Дмитрий Шалюк — коренной омич. Родился в селе Богодуховка Павлоградского района, окончил Омскую академию МВД России.

Служил сначала в полиции, в органах прокуратуры с 2013 года. Ранее работал в должностях помощника, старшего помощника прокурора Знаменского района, заместителя прокурора Оконешниковского района Омской области.

Женат, воспитывает 2 детей.