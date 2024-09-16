Прокуратуру Колосовского района возглавил новый прокурор

В прокуратуре Омской области сообщили о новых назначениях в Колосовском районе Омской области. Районным прокурором назначен Дмитрий Шалюк.
Его уже представили коллективу и местным чиновникам. 34-летний Дмитрий Шалюк — коренной омич. Родился в селе Богодуховка Павлоградского района, окончил Омскую академию МВД России.
Служил сначала в полиции, в органах прокуратуры с 2013 года. Ранее работал в должностях помощника, старшего помощника прокурора Знаменского района, заместителя прокурора Оконешниковского района Омской области.
Женат, воспитывает 2 детей.