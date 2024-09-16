В Воронеже умерла профессор ВГУ Тамара Дьякова

— Коллеги и аспиранты сохранят светлую память о Тамаре Александровне Дьяковой как о человеке неистощимого трудолюбия, высокого профессионализма и ответственного отношения к делу. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, — простились с коллегой в вузе.