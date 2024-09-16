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В Воронеже умерла профессор ВГУ Тамара Дьякова

Доктор культурологии ушла из жизни 16 сентября.

Источник: РИА "Новости"

В Воронеже в понедельник, 16 сентября, ушла из жизни доктор культурологии, профессор кафедры истории философии и культуры факультета философии и психологии Воронежского государственного университета (ВГУ) Тамара Дьякова. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Тамара Дьякова окончила филологический факультет ВГУ. Вся ее научная деятельность была связана с университетом. Профессор стояла у истоков создания кафедры культурологии, являлась членом Ученого совета факультета философии и психологии, возглавляла редакцию журнала «Университетская площадь».

Тамара Дьякова также являлась членом Союза российских писателей, заведовала отделом по научной работе областного литературного музея имени Ивана Никитина, внесла большой личный вклад в развитие культуры Воронежской области.

За многолетнюю плодотворную творческую деятельность и высокий профессионализм Тамаре Дьяковой присвоили почетное звание «Заслуженный работник культуры Воронежской области». Кроме того, профессор была награждена почетным знаком правительства Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской» и многочисленными почетными грамотами ВГУ.

— Коллеги и аспиранты сохранят светлую память о Тамаре Александровне Дьяковой как о человеке неистощимого трудолюбия, высокого профессионализма и ответственного отношения к делу. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, — простились с коллегой в вузе.

Прощание с Тамарой Дьяковой состоится в среду, 18 сентября, в шестом корпусе ВГУ по адресу: улица Хользунова, 40а.