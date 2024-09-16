Режим ЧС ввели в Байкальске до 18 сентября

В Байкальске Иркутской области на комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение ввести режим ЧС. Продлится он с 16 по 18 сентября 2024 года. Об этом сообщает глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский.
Управляющая компания «УЖКС» не может включить в домах отопление и горячую воду из-за того, что у них не хватает рабочих рук. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, полномочия по управлению жилым фондом временно передали УК «Теплоснабжение».
— По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефонам диспетчерской или аварийной службы, — прокомментировал Василий Темгеневский.
Напомним, 3 сентября в Байкальске вводили режим ЧС из-за аварии на канализационно-насосной станции № 1. Через пару дней его сняли, а работу станции восстановили, для этого запустили новую КНС-1А.