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Режим ЧС ввели в Байкальске до 18 сентября

В домах не могут подключить теплоснабжение.
Источник: Комсомольская правда

В Байкальске Иркутской области на комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение ввести режим ЧС. Продлится он с 16 по 18 сентября 2024 года. Об этом сообщает глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский.

Управляющая компания «УЖКС» не может включить в домах отопление и горячую воду из-за того, что у них не хватает рабочих рук. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, полномочия по управлению жилым фондом временно передали УК «Теплоснабжение».

— По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефонам диспетчерской или аварийной службы, — прокомментировал Василий Темгеневский.

Напомним, 3 сентября в Байкальске вводили режим ЧС из-за аварии на канализационно-насосной станции № 1. Через пару дней его сняли, а работу станции восстановили, для этого запустили новую КНС-1А.