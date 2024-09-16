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Первый снег в Омске ожидают в октябре

К 1 октября в городе должны быть готовы снежные полигоны.

Источник: Комсомольская правда

Омские дорожники активно готовятся к зиме. К 1 октября городские службы уже должны оборудовать снежные полигоны. Такую задачу поставил мэр Сергей Шелест.

«До выпадения осадков необходимо очистить территории от мусора, скосить траву и привести в порядок подъездные пути. После указанные объекты проверят специалисты Росприроднадзора», — сообщил глава города.

На содержании городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства находится шесть специально оборудованных участков для размещения снега. В прошлом году на полигоны было вывезено порядка 1,3 миллиона кубометров снега.