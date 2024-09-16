Жителям Нововаршавского района придется брать с собой паспорт

В УФСБ по Омской области сообщили о проведении антитеррористического учения на территории Нововаршавского района Омской области. Они пройдут с 17по 18 сентября.
В это время жителям при выходе из дома рекомендуется брать с собой паспорт с пропиской. Это необходимо для беспрепятственного передвижения — антитеррористические учения предусматривают мероприятия по оцеплению и фильтрации граждан.
На учениях будут отрабатываться мероприятия по пресечению террористического акта в органах власти и общественных организациях.