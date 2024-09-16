В Севастополе растет заболеваемость коронавирусом — Роспотребнадзор

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. За неделю с 9 по 15 сентября в Крыму зарегистрировано 182 случая заболевания, в Севастополе — 333. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.