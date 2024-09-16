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В Севастополе растет заболеваемость коронавирусом — Роспотребнадзор

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. За неделю с 9 по 15 сентября в Крыму зарегистрировано 182 случая заболевания, в Севастополе — 333. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«Еженедельный уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией имеет тенденцию к росту, что характерно для респираторной патологии в данный период», — говорится в сообщении.

На предшествующей неделе в Крыму было зарегистрировано 215 новых случаев, в Севастополе — 237.

Служба обеспечивает весь необходимый комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, сообщают в Роспотребнадзоре.

Ранее в службе предупредили, что в России в 2,5 раза вырос удельный вес быстро распространяющихся штаммов нового COVID-19. Речь идет о вариантах коронавируса, входящих в линию FLiRT.

Россияне полностью обеспечены всеми необходимыми лекарствами от новой коронавирусной инфекции, заверил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Самое главное — вовремя начать лечение.

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