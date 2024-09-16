В Севастополе растет заболеваемость коронавирусом — Роспотребнадзор

«Еженедельный уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией имеет тенденцию к росту, что характерно для респираторной патологии в данный период», — говорится в сообщении.
На предшествующей неделе в Крыму было зарегистрировано 215 новых случаев, в Севастополе — 237.
Служба обеспечивает весь необходимый комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, сообщают в Роспотребнадзоре.
Ранее в службе предупредили, что в России в 2,5 раза вырос удельный вес быстро распространяющихся штаммов нового COVID-19. Речь идет о вариантах коронавируса, входящих в линию FLiRT.
Россияне полностью обеспечены всеми необходимыми лекарствами от новой коронавирусной инфекции, заверил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Самое главное — вовремя начать лечение.