Глава Минспорта Татарстана Леонов в шутку предложил сына в женихи Загитовой

Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов в шутку предложил своего сына Тимофея в женихи фигуристке Алине Загитовой.
Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что Загитова достаточно ответственно подходит к выбору избранника. По мнению спортсменки, Алина хотела бы видеть рядом с собой умного, обеспеченного и красивого татарина, пишут РИА Новости.
Леонов на это высказывание ответил, что это личное дело Алины и принимать решение только ей. Министр считает, что национальность не главное, важна любовь и отношения.
«Она ровесница моего сына, вот один из вариантов. Он наполовину татарин», — шутит Владимир Леонов. Сыну министра Тимофею 23 года. Сейчас он учится в Барселоне.
Ранее фигуристка Алина Загитова рассказала, в чем секрет ее успеха.