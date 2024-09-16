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Глава Минспорта Татарстана Леонов в шутку предложил сына в женихи Загитовой

Сын министра сейчас учится в Барселоне.

Источник: Комсомольская правда

Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов в шутку предложил своего сына Тимофея в женихи фигуристке Алине Загитовой.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что Загитова достаточно ответственно подходит к выбору избранника. По мнению спортсменки, Алина хотела бы видеть рядом с собой умного, обеспеченного и красивого татарина, пишут РИА Новости.

Леонов на это высказывание ответил, что это личное дело Алины и принимать решение только ей. Министр считает, что национальность не главное, важна любовь и отношения.

«Она ровесница моего сына, вот один из вариантов. Он наполовину татарин», — шутит Владимир Леонов. Сыну министра Тимофею 23 года. Сейчас он учится в Барселоне.

Ранее фигуристка Алина Загитова рассказала, в чем секрет ее успеха.