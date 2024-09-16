Сергей Петрин: «Приступили к ремонту Памятника Славы»

Сергей Петрин отметил, что ремонт затрудняют многочисленные ограничения, связанные со статусом объекта культурного наследия у Памятника Славы. Предстоит выполнить большой объем работ. На это нужно немалое финансирование. Научно-проектную документацию подготовили достаточно давно. Ее приходилось актуализировать из-за того, что несколько раз конкурсы на ремонт Памятника Славы были признаны несостоявшимися, так как на них никто не заявлялся.