Сергей Петрин: «Приступили к ремонту Памятника Славы»

В Воронеже приступили к ремонту Памятника Славы. Об этом сообщил мэр столицы Черноземья Сергей Петрин в своем телеграм-канале.
Самое большое воинское захоронение в Воронеже Памятник Славы, построенный еще в 1967 году, то есть, почти полвека назад, еще никогда не ремонтировали. К 80-летию великой Победы его просто необходимо привести в порядок.
Сергей Петрин отметил, что ремонт затрудняют многочисленные ограничения, связанные со статусом объекта культурного наследия у Памятника Славы. Предстоит выполнить большой объем работ. На это нужно немалое финансирование. Научно-проектную документацию подготовили достаточно давно. Ее приходилось актуализировать из-за того, что несколько раз конкурсы на ремонт Памятника Славы были признаны несостоявшимися, так как на них никто не заявлялся.
В итоге приняли решение обновить центральную часть мемориального комплекса. То есть, непосредственно Памятник Славы, а также монумент «Генерал-майору А. И. Лизюкову и семи неизвестным воинам». У обоих мемориалов отремонтируют основания и заменят гранитную облицовку. Также обустроят систему отвода воды, чтобы предотвратить возможное дальнейшее разрушение элементов памятников.
На данный момент идет подготовка к работам. В областное управление по охране объектов культурного наследия направили уведомление о старте ремонта. По периметру Памятника Славы выставили ограждение для его безопасного проведения. В ближайшее время работники подрядной организации начнут демонтировать материалы на основаниях монументов. Городские власти планируют на следующей неделе приостановить работу поддерживающего пламя Вечного Огня оборудования. Его во время ремонта собираются почистить.
Сергей Петрин также поставил задачу привести в порядок территорию мемориального комплекса в рамках текущего содержания Коминтерновского района.