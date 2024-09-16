Рособрнадзор объявил предостережение девяти вузам и лишил лицензии один

Предостережения Рособрнадзора получили:
Российский государственный гуманитарный университет;
Институт развития дополнительного профессионального образования;
Исследовательский центр частного права имени С. С. Алексеева при президенте РФ;
Московский педагогический государственный университет;
Российский университет медицины Минздрава РФ;
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова;
Самарский государственный экономический университет;
Российский государственный социальный университет;
Московский архитектурный институт.
Рособрнадзор ведет Федеральный реестр сведений документов об образовании с 2013 года. Его цель — ликвидировать оборот поддельных документов об образовании и сократить число нарушений и коррупции в образовательных учреждениях. Реестр, в частности, позволяет проверить на подлинность дипломы, а также сертификаты о владении русским языком.
9 сентября Рособрнадзор вынес предостережения семи вузам о недопустимости нарушений обязательных требований к проведению экзаменов для мигрантов. Нарушения при проведении экзаменов были выявлены в том числе в РУДН, РГПУ им. А. И. Герцена, а также в Институте русского языка им. А. С. Пушкина.