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Рособрнадзор объявил предостережение девяти вузам и лишил лицензии один

Девяти российским вузам объявлено предостережение из-за нарушения обязательных требований по достоверности и актуальности сведений, вносимых организациями в Федеральный реестр документов об образовании, сообщил Рособрнадзор. Среди них — восемь столичных университетов. Действие лицензии на осуществление образовательной деятельности прекращено для АНО ВО «Институт “Верхневолжье”» в Твери.

Источник: РИА "Новости"

Предостережения Рособрнадзора получили:

Российский государственный гуманитарный университет;

Институт развития дополнительного профессионального образования;

Исследовательский центр частного права имени С. С. Алексеева при президенте РФ;

Московский педагогический государственный университет;

Российский университет медицины Минздрава РФ;

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова;

Самарский государственный экономический университет;

Российский государственный социальный университет;

Московский архитектурный институт.

Рособрнадзор ведет Федеральный реестр сведений документов об образовании с 2013 года. Его цель — ликвидировать оборот поддельных документов об образовании и сократить число нарушений и коррупции в образовательных учреждениях. Реестр, в частности, позволяет проверить на подлинность дипломы, а также сертификаты о владении русским языком.

9 сентября Рособрнадзор вынес предостережения семи вузам о недопустимости нарушений обязательных требований к проведению экзаменов для мигрантов. Нарушения при проведении экзаменов были выявлены в том числе в РУДН, РГПУ им. А. И. Герцена, а также в Институте русского языка им. А. С. Пушкина.

образование