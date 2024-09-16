Рособрнадзор объявил предостережение девяти вузам и лишил лицензии один

9 сентября Рособрнадзор вынес предостережения семи вузам о недопустимости нарушений обязательных требований к проведению экзаменов для мигрантов. Нарушения при проведении экзаменов были выявлены в том числе в РУДН, РГПУ им. А. И. Герцена, а также в Институте русского языка им. А. С. Пушкина.