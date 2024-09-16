Проект дороги в одном из ЖК Ростова-на-Дону прошел госэкспертизу

Проект дороги от ЖК «Западная резиденция» до улицы Совхозной в Ростове-на-Дону прошел государственную экспертизу. Об этом в Telegram сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
По словам сити-менеджера, планируется строительство 1,1 км проезжей части, обустройство тротуаров, ливневок и монтаж наружного освещения.
— Данная дорога пройдет вдоль жилого комплекса и школы № 88 имени Бакланова, обеспечив выезд на Совхозную, в том числе и к остановке городской электрички «Сады», — рассказал Алексей Логвиненко.
Добавим, ранее Госэкспертиза утвердила строительство дорог на Театральном спуске в донской столице.