Олбани
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проект дороги в одном из ЖК Ростова-на-Дону прошел госэкспертизу

Госэкспертиза разрешила строительство дороги в районе улицы Советской в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Проект дороги от ЖК «Западная резиденция» до улицы Совхозной в Ростове-на-Дону прошел государственную экспертизу. Об этом в Telegram сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, планируется строительство 1,1 км проезжей части, обустройство тротуаров, ливневок и монтаж наружного освещения.

— Данная дорога пройдет вдоль жилого комплекса и школы № 88 имени Бакланова, обеспечив выезд на Совхозную, в том числе и к остановке городской электрички «Сады», — рассказал Алексей Логвиненко.

Добавим, ранее Госэкспертиза утвердила строительство дорог на Театральном спуске в донской столице.