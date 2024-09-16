Скриптонит отменил все концерты до конца года

«Относясь с ответственностью к уровню живых выступлений, я прошел первый курс лечения, но после недавнего выступления в Казахстане стало ясно, что выступать, не восстановившись полностью, не совсем разумно», — написал рэпер. Он добавил, что пройдет полный курс лечения и реабилитации. Новые даты шоу и график на следующий год Скриптонит обещал опубликовать в ближайшее время.