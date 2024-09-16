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Последние новости к вечеру 16 сентября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 16 сентября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 16 сентября — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 16 сентября 2024 года.

Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил

Президент подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил до 2,39 млн человек с 1 декабря 2024 года. Среди них — 1,5 млн военнослужащих. Ранее, в декабре 2023 года, число армейцев выросло на 170 тыс. Кремль связывал это с «прокси-войной» Запада.

В двух районах Курской области объявили эвакуацию

Источник: РИА "Новости"

Оперштаб принял решение об обязательной эвакуации насeленных пунктов Рыльcкoго и Хoмутовcкого районов. Они находятся в 15-километровой зоне у границы с Украиной. Губернатор Алексей Смирнов сообщил об этом в Telegram. Эвакуация направлена на обеспечение безопасности.

В правительстве ответили на опасения россиян из-за ипотеки

Источник: РИА "Новости"

Вице-премьер Марат Хуснуллин прокомментировал опасения из-за недоступности ипотеки. Он заявил, что кризиса на строительном рынке не допустят. Ипотека для молодых семей под 6% сохранится до 2030 года. Также сохранена ипотека для Дальнего Востока, для новых территорий, добавил Хуснуллин.

Токаев на встрече с Шольцем заявил, что Россия непобедима

Источник: Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером ФРГ заявил, что Россия в военном отношении непобедима. Он подчеркнул, что эскалация конфликта приведет к катастрофическим последствиям. Токаев отметил упущенный шанс на перемирие в Стамбуле, но выразил надежду на возможность достижения мира.

Двух офицеров Минобороны заподозрили во взятках

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против офицеров Минобороны Ивана Популовского и Григория Зорина за получение взятки в особо крупном размере. С 2021 по 2024 год они получили свыше 11 миллионов рублей за облегчение приемки военной продукции и покровительство по госконтрактам.