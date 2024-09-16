Последние новости к вечеру 16 сентября 2024 года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером ФРГ заявил, что Россия в военном отношении непобедима. Он подчеркнул, что эскалация конфликта приведет к катастрофическим последствиям. Токаев отметил упущенный шанс на перемирие в Стамбуле, но выразил надежду на возможность достижения мира.