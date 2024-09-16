Последние новости к вечеру 16 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 16 сентября 2024 года.
Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил
Президент подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил до 2,39 млн человек с 1 декабря 2024 года. Среди них — 1,5 млн военнослужащих. Ранее, в декабре 2023 года, число армейцев выросло на 170 тыс. Кремль связывал это с «прокси-войной» Запада.
В двух районах Курской области объявили эвакуацию
Оперштаб принял решение об обязательной эвакуации насeленных пунктов Рыльcкoго и Хoмутовcкого районов. Они находятся в 15-километровой зоне у границы с Украиной. Губернатор Алексей Смирнов сообщил об этом в Telegram. Эвакуация направлена на обеспечение безопасности.
В правительстве ответили на опасения россиян из-за ипотеки
Вице-премьер Марат Хуснуллин прокомментировал опасения из-за недоступности ипотеки. Он заявил, что кризиса на строительном рынке не допустят. Ипотека для молодых семей под 6% сохранится до 2030 года. Также сохранена ипотека для Дальнего Востока, для новых территорий, добавил Хуснуллин.
Токаев на встрече с Шольцем заявил, что Россия непобедима
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером ФРГ заявил, что Россия в военном отношении непобедима. Он подчеркнул, что эскалация конфликта приведет к катастрофическим последствиям. Токаев отметил упущенный шанс на перемирие в Стамбуле, но выразил надежду на возможность достижения мира.
Двух офицеров Минобороны заподозрили во взятках
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против офицеров Минобороны Ивана Популовского и Григория Зорина за получение взятки в особо крупном размере. С 2021 по 2024 год они получили свыше 11 миллионов рублей за облегчение приемки военной продукции и покровительство по госконтрактам.