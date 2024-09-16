Несколько улиц заасфальтировали в Иркутске за выходные

— Сейчас завершаются работы на многих объектах. Подрядчикам поручено увеличить количество техники и людей. Это поможет завершить ремонт дорог раньше установленных сроков. На особом контроле держим соблюдение организациями всех правил производства работ: проверяем наличие ограждений, временных знаков и схем объезда. Во время приемки готовых участков представители администрации контролируют восстановление наружного благоустройства и газонов. Если есть какие-то недочеты, то подрядчики их в кратчайшие сроки устраняют, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.