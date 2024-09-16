Несколько улиц заасфальтировали в Иркутске за выходные

Несколько улиц заасфальтировали в Иркутске за 14 и 15 сентября 2024 года. На одном объекте могут работать сразу до 10 единиц техники. Масштабные работы специально проводят ночью. Это помогает избежать пробок и неудобств. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.
Выравнивающий слой асфальта начали выкладывать на объездной микрорайонов Первомайский и Университетский. Дорогу асфальтировали на улицах Байкальская, Академическая и Маршала Конева.
В субботу и воскресенье на Байкальской проводили работы по установке бордюров. Тротуар заасфальтировали на участке улицы от Станиславского до Байкальского кольца. Специалисты монтировали пешеходные ограждения, дорожные знаки, а также наносили разметку на объездной микрорайона Ново-Ленино. На улице Горького провели фрезерование покрытия, а в ближайшее время там появится асфальт.
— Сейчас завершаются работы на многих объектах. Подрядчикам поручено увеличить количество техники и людей. Это поможет завершить ремонт дорог раньше установленных сроков. На особом контроле держим соблюдение организациями всех правил производства работ: проверяем наличие ограждений, временных знаков и схем объезда. Во время приемки готовых участков представители администрации контролируют восстановление наружного благоустройства и газонов. Если есть какие-то недочеты, то подрядчики их в кратчайшие сроки устраняют, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Всего в 2024 году в областном центре обновят 26 участков дорог, общая протяженность которых достигла 28,4 километра.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске за 10 миллионов рублей продают монету времен Российской империи.