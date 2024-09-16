Расписание поездов в Крым изменится в декабре: когда откроют продажи

По информации перевозчика, изменится курсирование ряда поездов. В частности, сезонный поезд № 176/175 Симферополь — Москва Павелецкая меняет номер на 98/97 и будет курсировать ежедневно круглый год. Из Симферополя он отправится 22 декабря, из Москвы — 24 декабря.