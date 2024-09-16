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Расписание поездов в Крым изменится в декабре: когда откроют продажи

СИМЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. В декабре начнет действовать новое расписание движения поездов в Крым.

Об этом сообщает железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

«15 декабря на железной дороге вступает в действие новое расписание. Завтра, 17 сентября, открывается продажа билетов на эту дату», — говорится в сообщении Telegram-канала ГСЭ.

По информации перевозчика, изменится курсирование ряда поездов. В частности, сезонный поезд № 176/175 Симферополь — Москва Павелецкая меняет номер на 98/97 и будет курсировать ежедневно круглый год. Из Симферополя он отправится 22 декабря, из Москвы — 24 декабря.

«Изменяется время отправления и прибытия с начальных на конечные станции круглогодичных поездов (время указано московское)», — уточняют в «Гранд Сервис Экспрессе».

Поезд № 54/53 Москва — Санкт-Петербург «Гранд Экспресс» будет отправляться из Москвы в 23:46 (вместо 23:40).

Поезд № 68/67 Москва — Симферополь будет прибывать в Симферополь в 23:55 (вместо 23:35).

Поезд № 76/75 Симферополь — Омск будет прибывать в Омск в 03:52 (вместо 03:34), отправляться из Омска в 10:59 (вместо 11:40).

Поезд № 142/141 Симферополь — Пермь будет прибывать в Пермь в 03:47 (вместо 03:46), отправляться из Перми в 13:07 (вместо 13:36).

Поезд № 316/315 Адлер — Симферополь будет прибывать в Симферополь в 07:55 (вместо 07:25).