Делегация Ростовской области примет участие в рыбопромышленном форуме

Делегация Ростовской области примет участие в VII международном рыбопромышленном форуме, который откроется 17 сентября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Регион будут представлять сотрудники органов исполнительной и законодательной власти, специалисты Ростовского облпотребсоюза. Возглавит группу заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия области Константин Рачаловский.
— Делегация Ростовской области последние годы принимает активное участие в работе форума и выставки. В этом году мы планируем принять активное участие в деловой программе и подписать новые контракты, — сказал глава донского минсельхозпрода Константин Рачаловский.
Известно, что стенд Ростовской области с экспозицией донского рыбохозяйственного комплекса на площадке форума займет около 120 кв. метров.
Международный рыбопромышленный форум — главное мероприятие российской рыбной индустрии, на котором обсуждаются важные вопросы регулирования промысла и конкуренции. Это единственная в России подобная выставка.