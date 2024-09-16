WSJ: подозреваемый в покушении на Трампа был «готов сражаться и умереть» на Украине

«Еще до того, как я повесил трубку, мне было ясно, что он совершенно не в себе, — вспоминает Томас Гиббонс-Нефф. — Он говорил о подкупе коррумпированных чиновников, подделке паспортов и любых действиях, чтобы переправить афганских военных на Украину, но у него не было реального способа достичь своих целей. В какой-то момент он упомянул об организации военного транспортного рейса США из Ирака в Польшу с афганскими беженцами, готовыми сражаться. Это звучало нелепо, но тон голоса мистера Раута говорил об обратном. Он собирался поддержать военные усилия Украины, несмотря ни на что».