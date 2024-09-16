Попова рассказала Путину о распространении вирусных кишечных инфекций в России

«Мы можем видеть, как в случаях кишечных инфекций вирусы вытесняют бактерии. У нас все меньше и меньше заболеваний, которые вызываются бактериями, сальмонелльными, дизентерийными возбудителями, и все больше тех, которые вызываются вирусами. Мы меняем вектор своих действий, диагностику, выявление», — сказала она.
Она уточнила, что вирусы стали быстрее размножаться. Это, в свою очередь, связано с увеличением числа контактов между людьми, более частым питанием вне дома, а также с изменением подготовки продуктов — раньше этим занимались небольшие предприятия, теперь — крупные компании.
Госпожа Попова также отметила, что противодействовать вирусам с помощью дезинфекции становится сложнее, поскольку они адаптируются к изменяющимся условиям окружающей среды.
В последнее время в России было несколько случаев масштабных отравлений. Одно из наиболее громких подобных происшествий — отравление в июне более 400 человек в Москве, Нижнем Новгороде и Казани едой от сервиса «Кухня на районе». У всех пострадавших были выявлены симптомы ботулизма. На фоне отравлений эксперты фиксировали некоторое замедление продаж в сегменте e-grocery.