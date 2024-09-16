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Попова рассказала Путину о распространении вирусных кишечных инфекций в России

Кишечные инфекции, вызванные вирусами, стали вытеснять бактериальные, среди которых сальмонелла и дизентерия. Об этом сообщила на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Источник: РИА "Новости"

«Мы можем видеть, как в случаях кишечных инфекций вирусы вытесняют бактерии. У нас все меньше и меньше заболеваний, которые вызываются бактериями, сальмонелльными, дизентерийными возбудителями, и все больше тех, которые вызываются вирусами. Мы меняем вектор своих действий, диагностику, выявление», — сказала она.

Она уточнила, что вирусы стали быстрее размножаться. Это, в свою очередь, связано с увеличением числа контактов между людьми, более частым питанием вне дома, а также с изменением подготовки продуктов — раньше этим занимались небольшие предприятия, теперь — крупные компании.

Госпожа Попова также отметила, что противодействовать вирусам с помощью дезинфекции становится сложнее, поскольку они адаптируются к изменяющимся условиям окружающей среды.

В последнее время в России было несколько случаев масштабных отравлений. Одно из наиболее громких подобных происшествий — отравление в июне более 400 человек в Москве, Нижнем Новгороде и Казани едой от сервиса «Кухня на районе». У всех пострадавших были выявлены симптомы ботулизма. На фоне отравлений эксперты фиксировали некоторое замедление продаж в сегменте e-grocery.

Роспотребнадзор