Попова рассказала Путину о распространении вирусных кишечных инфекций в России

В последнее время в России было несколько случаев масштабных отравлений. Одно из наиболее громких подобных происшествий — отравление в июне более 400 человек в Москве, Нижнем Новгороде и Казани едой от сервиса «Кухня на районе». У всех пострадавших были выявлены симптомы ботулизма. На фоне отравлений эксперты фиксировали некоторое замедление продаж в сегменте e-grocery.