Шон Крейен из Slipknot заявил, что участники группы стали менее близки

«Я не могу передать, насколько мы были близки тогда: мы уже не так близки. Люди ушли. Крейг ушел. Крис ушел, Джоуи ушел, Пол ушел. Группа стала другой», — поделился с Metal Hammer музыкант, вспоминая 1999-й. В том году Slipknot выпустили свой первый одноименный студийник.