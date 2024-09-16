«Врачи без границ» прекратили деятельность в России

MSF работала в России с 1992 года. Организация сообщила, что за 32 года в стране успела поработать в Москве, Санкт-Петербурге, Кемеровской, Архангельской и Ивановской областях, Чечне, Ингушетии и Дагестане. В последнее время «Врачи без границ» работали в Белгороде и Ростове-на-Дону, оказывая поддержку украинским беженцам в России. По данным MSF, с 2022 года организация оказала гуманитарную помощь более чем 52 тыс. беженцев, из них 15,4 тыс. получили бесплатную медицинскую и психиатрическую помощь.
«Нам очень грустно завершать наши программы в стране, поскольку многие люди, нуждающиеся в медицинской и гуманитарной помощи, теперь останутся без поддержки, которую мы могли бы им оказать. MSF хотела бы продолжить работу в России, если и когда это будет возможно», — сказал менеджер по операциям, отвечающий за программы в России, Норман Ситали.
Филиал некоммерческой ассоциации «Медесан сон фронтиер» (Нидерланды) в России был исключен из реестра 23 июля. Согласно федеральному закону «О некоммерческих организациях», филиал НПО в России обязан подать заявление о государственной регистрации для ведения своей деятельности. Отозвать регистрацию могут по ряду причин, в частности из-за несоблюдения организацией своего устава, нарушения законодательства, подачи недостоверных сведений в документах о регистрации и другим причинам. После отзыва регистрации НПО обязана прекратить свою работу в стране.