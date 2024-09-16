«Врачи без границ» прекратили деятельность в России

MSF работала в России с 1992 года. Организация сообщила, что за 32 года в стране успела поработать в Москве, Санкт-Петербурге, Кемеровской, Архангельской и Ивановской областях, Чечне, Ингушетии и Дагестане. В последнее время «Врачи без границ» работали в Белгороде и Ростове-на-Дону, оказывая поддержку украинским беженцам в России. По данным MSF, с 2022 года организация оказала гуманитарную помощь более чем 52 тыс. беженцев, из них 15,4 тыс. получили бесплатную медицинскую и психиатрическую помощь.