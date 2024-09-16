Список бесплатных и платных программ для видеомонтажа

Обязательно протестируйте несколько программ, чтобы найти ту, которая больше соответствует вашим потребностям в видеомонтаже. Обратите внимание, что некоторые программы в бесплатной версии при сохранении проекта автоматически добавляют к видео свой водяной знак. Лучше заранее выяснить этот момент и либо подобрать другую программу для видеомонтажа, либо воспользоваться платной подпиской.