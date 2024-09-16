Ники Минаж выпустит новый альбом вместо делюкс-издания Pink Friday 2

По словам артистки, ее новый материал слишком хорош, чтобы включать его в дополнительное издание. Ники добавила, что Pink Friday 2 очень многое значит для нее, в том числе потому, что это ее первый альбом в статусе матери. «Я собираюсь отдать ему должное, отнестись к нему с теми уважением и честностью, которых он заслуживает как прекрасное произведение, и ничего больше к нему не добавлять. Одна или две песни не имеют значения, но пять-семь — это кажется мне теперь немного небрежным», — написала рэперша.