В Азовском районе прокуратура начала проверку после пожара в Азовском районе. Об этом сообщили в региональном ведомстве 16 сентября.
Согласно опубликованной информации, трагедия произошла 16 сентября в селе Александровка. Во время пожара погибли два человека.
— Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования, — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, следователи проводят процессуальную проверку, ход и результаты которой взяты прокуратурой на контроль.