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Прокуратура начала проверку после пожара в Азовском районе

После пожара в частном доме в Александровке прокуратура начала проверку.

Источник: Комсомольская правда

В Азовском районе прокуратура начала проверку после пожара в Азовском районе. Об этом сообщили в региональном ведомстве 16 сентября.

Согласно опубликованной информации, трагедия произошла 16 сентября в селе Александровка. Во время пожара погибли два человека.

— Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, следователи проводят процессуальную проверку, ход и результаты которой взяты прокуратурой на контроль.